三倍券領取今天正式開跑，但才剛上線就狀況連連，系統當機卡頓，導致不少民眾在烈日下排了半個小時，甚至一個小時以上的隊，引發民怨，就有網友氣到在PTT上PO文「蘇貞昌你給我來ibon排隊喔」，引起網友討論。

該網友排隊排超過半小時還領不到，氣到不惜違反版規也要發文批蘇貞昌 (圖／PTT)

原PO在PTT八卦版PO文痛批「請問好領好用好刺激在哪」，他表示，領個券一堆人排隊，ibon狂當機，一直被小七的茶葉蛋味道燻，半個小時了都還沒領到，「你要不要自己排排看，明天是不是又要在新聞講狗屁幹話」。原PO氣得說，自己感受到三倍的用意了，只是是怒氣三倍，這就是台灣價值。

原PO不滿說，網軍也不用護航了，明顯就爛，他表示，政府明知道第一天一定一堆人領，卻不作壓力測試，反而提倡分流，發倩被罵也就你們(民進黨)搞得出來。但此篇目前因違反八卦版版規已遭刪文。

網友紛紛留言：「第一天去的都是幫政府壓力測試的啊」、「寧願水桶也要發，看來真的很怒」、「行政院說是超商系統的問題怎麼可以罵院長呢」、「當個聰明領券人，你要會趨吉避凶」、「明知道第一天會塞還去領，自己問題」、「口罩之亂還沒學到教訓嗎」、「剛才也看7-11整排在等那台ibon 笑死」、「第一天領就是喜歡排隊的啦」。

(中時電子報)