三倍券使用第一天，台糖15日宣布，旗下糖廠、蜜鄰超市及休閒飯店等遊憩據點皆推出與振興三倍券相關的優惠活動，觀光、購物及住宿都好用，台糖甚至加碼推出回饋金及優惠好禮大方送。

台糖指出，結帳時只要有使用到1張任一面額的振興券，在大臺北地區、桃園、臺中、臺南及高雄等六都都有台糖蜜鄰超市，無論消費金額多少，民眾只要持券結帳就可購得加碼10％優惠。

另外在住宿方面，台糖尖山埤江南渡假村更是大手筆讓振興券再加倍，民眾只要持1,000元振興券至江南渡假村，即可換購1,200元的園區抵用券，意即3,000元的振興券價值提升成3,600元，而且無論是餐飲、住宿、娛樂消費，甚至是在園區內的市集攤販通通可以使用，對民眾而言真的是相當划算！

同樣推出自家振興券的還有台糖長榮酒店，只要餐飲消費單筆滿千元，台糖長榮酒店就送消費者1,000元等值的振興餐飲券，全館餐廳到年底前都可以使用，就是要消費者化防疫之悶，為享美食之歡。

台糖表示，為振興國內觀光旅遊，台糖旗下糖廠、蜜鄰超市及各休憩據點皆推出相當優惠的活動，讓民眾不用花大錢就能玩得盡興，而且如果持振興券到台糖加油，未達面額的部分台糖加油站會以「餘油券」的方式，提供民眾下次加油時使用，1元都不浪費。

(工商 )