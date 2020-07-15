面對因疫情延宕的國際與球賽，周天成在停賽期間也上緊發條保持一定的訓練強度。（INTERSPORT摩曼頓提供）

「羽球一哥」周天成、「拳擊女王」陳念琴及「路跑女神」雷艾美今天一同出席INTERSPORT摩曼頓竹北店開幕活動，除了示範訓練動作，也分享平時訓練、備戰心情， 將羽球視為生命的周天成，坦言睡前滿腦子也還是關於羽球技術等問題，有時半夜睡不著甚至還在客廳揮拍。

羽球世界巡迴賽因為新冠肺炎大流行停擺中，世界積分排名也凍結，因此2020東京奧運參賽資格還無法確定，談到備戰，周天成表示所有選手的目標都是象徵最高榮譽的金牌，「大家都是抱著相同的熱情準備，自己就一步一腳印去做好心態、準備，平常也會夢到自己在訓練。」

周天成將羽球視為生命，「不但常夢到自己在訓練，睡前我都還是思考訓練、技術上的問題，有時想著想著睡不著，三經半夜還會起來在客廳揮拍。」

周天成周日才幫助合作金庫銀行男子A隊贏得今年全國團體賽男團冠軍，他透露在世界羽聯停賽期間跨界接受田徑訓練方式，也有和女足隊交流，全團賽可以感受到自己速度、打點提升，教練也很用心看他的比賽，點出需要修正的地方，接下來他還是會維持田徑訓練菜單，也打算跨球團找不同年輕選手訓練，激發出更多能力。

(中時 )