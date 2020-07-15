台中港15日發生小黃墜港意外，釀成4死1傷悲劇，唯一生還者李姓男子當時坐在駕駛座左後方，自行踹破車窗脫困後逃生。專家表示，汽車如果不慎落海，僅有1到2分鐘黃金逃生時間，應趕緊僅解除安全帶，而前檔是膠合玻璃打破不易，以頭枕鐵柱可輕易敲破左右車窗。
有豐富水中救人經驗的台中港消防隊副隊長曾星明表示，車頭因負載引擎，若不慎落水，會先由車頭開始下沉，因此前座駕駛及副駕乘客最為危險，應趕緊解除安全帶。尚未完全進水之前仍有1至2分鐘浮於水面的時間，此時要保持冷靜，評估形勢，用適當方法逃生。
曾星明說明，水若未淹到車窗，車上找不到鐵鎚、木棍等破窗工具，受困者可按下椅背上方的活動式按鈕，取下頭枕後，以鐵柱敲破車窗逃生。要特別注意的是，前檔是膠合玻璃打破不易，可從左右車窗玻璃角落著手，或以頭枕鐵柱插入車窗下緣邊，以槓桿原理破窗。
曾星明表示，當車子開始往下沉，且水已淹至車窗高度時，受困者千萬不要急於破窗，否則水將迅速灌入。建議嘗試移動到後座，耐心等待車身入水至接近車內頂部，此時車內、外水壓幾乎一樣，受困者必須把握黃金逃生時間，深吸口氣，將車門打開游出脫困。
曾星明再次強調，一旦人車落海，絕對不要驚慌，一定要保持冷靜，且平時要了解汽車落水進水過程，才能在千鈞一髮之際及時逃生。
(中時 )
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