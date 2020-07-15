政府三倍振興券今天是領取首日，各地都出現排隊的場景，國民黨表認為出現各種領取上的亂象，顯見政府缺乏完整的配措施與計畫，民眾響應政府振興經濟的措施，卻反過來受到懲罰。黨主席江啟臣第一時間將不會購領三倍券，但日後將以三倍券購買弱勢團體的商品，呼籲民眾也撥點額度幫助弱勢團體。

國民黨指出，為避免系統塞車、當機，或加重排隊民眾的負擔以及媒體記者的辛勞，江啟臣將不會在第一時間前往購買領用三倍振興券。疫情從今年初爆發至今，不僅是各行各業苦撐待變，過去募款就非常辛苦的弱勢團體更是「弱勢中的弱勢。」許多社福團體跟國民黨反應，庇護工廠因為會議減少、送禮減少，因而被迫停工，孩子們頓失依靠。

因此，江啟臣計畫在購買領取三倍振興券後，將向弱勢團體訂購相關的商品，也希望發揮拋磚引玉的效果，呼籲民眾在使用三倍振興券振興經濟之餘，也能撥出一點額度，幫助這些弱勢團體共渡難關。

江啟臣認為三倍振興券政策不完善，也不便民，在野黨除了善盡提醒責任外，也會站在個人的立場，盡全力振興經濟，希望可以協助各產業度過疫情難關。江啟臣表示，國民黨願意全力支持振興工作，但是更期待執政黨正視經濟振興計畫與措施的相關缺失並且改進，真正嘉惠臺灣的經濟與民眾。

(中時 )