國發會明將在行政院會報告「國家發展計畫(110至113年)」草案，其中針對未來4年總體經濟目標，國發設定的經濟成長率為2.6％至3.4％、失業率平均3.5％至3.8％及核心消費者物價指數上漲率平均1.0％至1.5％。

國發會指出，國發計畫是配合總統新任期，秉持總統治國理念與蘇揆施政方針擘劃，務實前瞻經貿新局與數位經濟、人力發展與人口結構、氣候變遷與低碳調適等全球大趨勢，並妥善因應經濟發展與數位創新、社會轉型與所得分配、區域均衡與環境永續等國內中長期課題；考量未來4年經濟成長仍潛存高度不確定性，有必要強化政策作為，積極培育成長新動能，並為展現政府施政績效，訂定未來4年(110至113年)經濟成長率平均2.6％至3.4％、失業率平均3.5％至3.8％及核心消費者物價指數上漲率平均1.0％至1.5％之總體經濟目標，作為政府努力的方向。

國發會強調，為延續並擴大過去4年執政所打造的建設成果及淬煉的成長動能，政府將深化台灣的競爭新優勢，也將持續貫徹具效率、會做事的團隊精神，以人民所需為優先，全力建設與守護台灣。

國發會指出，國發計畫提出未來4年的國家發展策略，在「啟動經濟發展新模式2.0」、「營造全齡照顧的幸福社會」、「塑造均衡發展的樂活家園」及「創造世代安居的對外關係」4大政策主軸下，落實推動包括積極打造六大核心戰略產業、持續推動產業創新優化轉型、優化台灣創業生態系、強化前瞻基礎建設計畫、落實地方創生、打造韌性永續樂活家園，以及開展互惠國際布局等各項措施，讓台灣經濟更亮眼、對人民照顧更周全、國家更安全。

(中時 )