為傳遞夏日餐食體驗並搶暑假旺季餐飲商機， cama cafe品牌旗艦店「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」推出全新仲夏菜單，全套16款新品，除了有全新早午餐、蔬食餐點、無咖啡因飲品等選項，更與台灣知名法式甜點品牌「CHANTEZ Patisserie穿石」，以「風味聯姻Coffee & Dessert Pairing」為概念，打造6款豆留森林專屬甜點，與精品咖啡匹配甜苦平衡，用風味探索舌尖上的甜蜜點。

成立於2019年12月的CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林，開幕至今客人與好評不斷，以陽明山原生植物打造宜人庭園，搭配精品咖啡飄香森林中，更被封為「亞洲最美咖啡祕境」。為提供給顧客更深刻的味覺啟發，CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林以咖啡風味為核心，開啟「風味聯姻Coffee & Dessert Pairing」企劃，攜手台灣知名法式甜點品牌「CHANTEZ Patisserie穿石」，利用咖啡既清亮又深沉的特性，襯托每一款法式甜點獨特品行。

甜味的層次需要細嚐，如同咖啡的風味輪可以溯源，在咖啡綻放的果香、酸氣、甘甜與苦意襯托下，可讓每一款甜品點醒味蕾開關，這種立體的品飲體驗，即是「風味聯姻Coffee & Dessert Pairing」想提供給消費者的深沉感受，6款豆留森林專屬甜點有：

1.嵐朵 抹茶檸檬：特選日本麵粉、上白糖和牧場有機蛋，搭配新鮮綠檸檬汁和森半抹茶粉，以純淨優質的食材，表現嵐朵蛋糕。細緻蛋糕體，常溫濕潤鬆軟，冷藏紮實綿密，清新自然的果香甜度與風味。建議咖啡配搭－阿里山精選日曬與蛋糕的檸檬香氣喚醒味蕾，在酸香與甜感中，獲得咖啡尾韻茶香。

2.唐寧伯爵茶莊園巧克力蛋糕：隔水烘烤三層無粉巧克力蛋糕體，搭配野莓果醬、70％莊園巧克力甘納許和唐寧伯爵茶入味的香緹，以莓果帶出醇厚的巧克力風味和茶香，口感濃郁而不甜膩。建議咖啡配搭－瓜地馬拉烘烤過的精選日曬咖啡豆，可引出可可脂的香氣更增添莊園巧克力層次。

3.朵莉 鹽味覆盆子濃乳酪：巧克力酥餅舖底，搭配自製的覆盆子果醬，與帶有淡淡鹽味的乳酪麵糊一起烘烤，讓濃郁的起司蛋糕穿插著豐富的口味變化，最上層再淋上薄薄的荔枝巧克力淋醬。建議咖啡配搭－薩爾瓦多卡卡瓦第富含的櫻桃風味，搭配野莓果醬內餡，吃出有如鮮果般的清爽。

4.夏特蕾 伯爵茶甜橙塔：以新鮮橙皮、橙汁製作柑橘基調的甜橙內餡，灌入酥脆的塔殼中，再搭配浸泡伯爵茶香的打發香緹，表現柳橙與伯爵茶交織的優雅甜塔。建議咖啡配搭－中美洲精選，以熱帶果香中的清新莓果與甜桔，搭配夏特蕾，可將咖啡帶出猶如橙汁般的輕盈感。

5.浪花 經典法式檸檬塔：有別一般檸檬塔中的固態檸檬餡，配方大幅減少奶油含量，突顯檸檬凝乳清爽明亮的酸度，再搭配經典的義式蛋白霜擠花，增加口感與風味變化。建議咖啡配搭－頂級藝伎白蜜將檸檬的酸度與熟成果香融合，釋放飽足的酸甜口感。

6.時令季節蛋糕：以三層日式戚風蛋糕，夾雙層季節性水果風味內餡，搭配日本十勝生乳抹面製成生鮮奶油蛋糕。建議咖啡搭配－哥斯大黎加蜜處理咖啡甘醇果蜜的甜美口感，桃子與荔枝的飽滿喉韻，使得水果鮮奶油蛋糕口感更加細緻豐富。

除了6款CHANTEZ Patisserie穿石特製甜點，豆留森林更加碼推出蔬食森林田園早午餐、為兒童打造的森林小王子兒童餐、多人分享的瑪格麗特Pizza，和天然健康的三款無咖啡因蔬果汁等10款新餐食選項，滿足不同飲食需求的消費者，讓CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林，用咖啡打造的五感體驗與得天獨厚的自然環境，綻放旅人愉悅的味蕾之旅。

(工商 )