台南市政府警察局第一分局日前接獲民眾檢舉，稱有藥頭透過交友APP聊天群組，約定毒品交易，並以民宅當作掩護販毒。一分局15日成立專案小組後，火速查獲販毒集團藥頭3人、藥腳5人，並查扣安非他命12.84公克，全案將依毒品罪移送台南地檢署偵辦。
第一分局指出，有藥頭透過APP聊天群組，以特定代號吸引藥腳聯絡，約定好交易時間、地點後，於民宅外面交當作掩護，並旋即快閃逃避警察查緝。警方15日成立專案小組後，搜索8處地點，並查獲販毒集團藥頭3人、藥腳5人，並查扣安非他命14包共12.84公克、吸食器、夾鍊袋、磅秤、手機、存摺等證物，全案依毒品罪移送台南地檢署偵辦。
第一分局呼籲，安非他命屬管制藥品，須由醫生開立處方箋，才能依處方使用。第一分局也說，千萬不要碰觸毒品，也不要使用來路不明的包裝飲品，若發現可疑，可撥打分局反毒專線06-2604678，將由專人接聽且全程保密。
(中時 )
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