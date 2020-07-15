梁靜茹10年婚姻結束後6度入圍金曲，她在微博感性喊話，更透露自己在錄音室哭了。(圖/ 摘自梁靜茹微博)

第31屆金曲獎今（15）日公布入圍名單，其中最佳女歌手競爭激烈，鐵肺女王鄧紫棋和情歌天后梁靜茹都擁有許多人氣；而梁靜茹10年婚姻結束後6度入圍金曲，她在微博感性喊話，更透露自己在錄音室哭了。

馬來西亞女歌手梁靜茹唱了許多膾炙人口的歌曲，甚至不少人都是從小聽到大，她2019年底爆出10年婚姻婚變，在振作後推出專輯《我好嗎？-太陽如常升起》，歌曲好聽之外，也讓她得到6度搶金曲歌后的資格；當入圍名單公布後，連評審團主席陳鎮川都以「女歌手獎項就像神仙打架」來形容，由此可見競爭多激烈。

梁靜茹得知入圍名單後，在微博寫了感性的一段話，就像是預先的得獎感言，「成就每一件藝術的，是淚水和故事。成就默契團隊的，是歲月裡彼此的成長軌跡」；她也上傳一張錄音室的衛生紙照片，透露自己哭了之外，也說「配唱錄音室我會一直待下去

不會輕易離開」。

(中時電子報)