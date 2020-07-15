台南市政府主辦的「安平虎鯨-亮晶鯨」今晚在煙火中璀璨登場。（曹婷婷攝）

台南市政府主辦的「安平虎鯨-亮晶鯨」今晚在煙火中璀璨登場，展開為期3個月的嘉年華盛宴，吸引不少民眾拿相機捕捉精彩畫面，金曲歌后潘越雲也伴著虎鯨和夏日晚風，獻唱爵士版「安平追想曲」。

台南市長黃偉哲表示，安平虎鯨夏日嘉年華活動是後疫情時期，台南市第一個主辦的大型活動，期待帶動台南、安平的繁榮。他說，Orca虎鯨終於正式亮相，虎鯨在這邊要待3個月、「他如果不乖，告訴我，我們趕快來跟主辦單位反應一下，到時候要拿幾包乖乖來。」

文化局長葉澤山說，早期台南濱海一帶擁有獨特沙洲及瀉湖地形，俗稱「鯤鯓」，遠觀有如鯨魚背部，且台江內海舊時更有鯨魚聚集地之說，而被稱為「海翁（hái-ang）窟」，因此設定「安平虎鯨」當夏日嘉年華活動主角。

安平虎鯨長20公尺、高10公尺，「賞鯨」地點就在台南市定古蹟原德商東興洋行前廣場及安平水景公園水域，巨大鯨魚裝置藝術期待在3個月展期中，可吸引百萬人次造訪安平。市府也加碼上限5人、全家一起入場的三倍券家庭優惠方案，只要完成指定上傳臉書或IG分享，就能以一張200元振興三倍券入場。

(中時 )