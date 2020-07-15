總部設在香港的南華早報(SCMP)，在周日發了一篇「台灣的飛彈」，將目前台灣的各種飛彈武器給完整的羅列出來，顯示目前台灣的軍備頗受到注意。

南華早報報導，面對中國大陸的軍隊，飛彈是台灣防禦戰略的關鍵，台灣擁有相當數量的飛彈庫存，據估計，這座島是世界上單位面武器數量最多的地方，飛彈總數已超過6000枚，這是將各式飛彈都合計的總數。

這些武器包括在美國製造的，以及本土自製的系列。

來自美國的導彈包括：

愛國者3型防空飛彈（PAC-3）：一種遠程、全空域的防空系統，用於對抗戰術彈道飛彈、巡航飛彈和先進戰機機。它有相當多的使用國，包括美國、德國、希臘、以色列、日本、科威特、荷蘭、沙烏地阿拉伯、韓國、波蘭、瑞典、卡達、阿聯、羅馬尼亞、西班牙和台灣。

美國洛克希德·馬丁公司，已得到價值6.2億美元的合約，為台灣升級440多枚PAC-3，以增強台灣的武器庫。

愛三飛彈部署在台北附近，是為了防範共軍對首都的斬首攻擊。另外也部署在台灣中部、南部和東部。

復仇者飛彈系統。(圖/美國陸軍)

復仇者防空系統：一種自走式短程地對空飛彈系統，為地面單位提供機動、短程的防空保護，可防禦巡弋飛彈、無人機，低空飛機和直升機。

刺針飛彈：一種人員便攜式的防空飛彈，以紅外線導引為主。

魚叉飛彈：一種次音速、超視距的反艦飛彈。

AIM-9響尾蛇飛彈：空軍使用的短程空對空飛彈。

台灣製造的飛彈包括：

雄風1、2型：由國立中山科學院開發的反艦飛彈系統。(雄風1型已全面退役)

雄風3型。(圖/中科院)

雄風3型：能夠摧毀陸基目標和海上目標的遠程超音速反艦飛彈。

雄風2E號：地對地的巡弋飛彈，射程達1,000公里，範圍包括長江三角洲和珠江三角洲。

萬劍彈：還在研製中的空對地巡弋飛彈，據信射程可達200公里，能夠攻擊大陸沿海地區的機場。

天弓3型。(圖/中科院)

天弓1~3型防空飛彈：中科院開發的一系列地對空飛彈。天弓3型已具備攔截彈道飛彈的性能。

天劍1~2型：一系列的空對空飛彈，具有射後不理能力。天劍1型另外改裝成捷羚防空系統，成為地對空飛彈。

雲峰飛彈：一種超音速對地攻擊飛彈，據說是台灣最強大的武器。它的射程至少為1,500公里，能夠打擊中國大陸內地目標，包括北京、天津上海，和中部的三峽大壩。雲峰裝有衝壓發動機，彈頭可以攜帶穿甲或是高爆型炸彈。

這篇南華早報對台灣的飛彈介紹可說是簡單扼要。

(中時電子報)