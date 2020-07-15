經濟部明將在行政院會提出「濁水溪揚塵防制成效」報告。其中指出，今年度截至6月底揚塵事件只發生2日，較2017年同期(6月前)減少13日，2019年麥寮及崙背兩測站PM10年平均濃度分別為每立方公尺53.4微克及46.3微克，較2018年67.7微克及52.6微克降低21 ％及12％，顯示揚塵防制已見成效。

經濟部表示，為改善濁水溪揚塵狀況，經濟部水利署2018年至2020年編列揚塵防制經費5.05億元，除依據行動方案各項防制工作辦理蓄水池塘水覆蓋、高灘培厚綠覆蓋、級配鋪設等其他覆蓋措施外，更研議透過複式斷面營造、河道整理與疏濬疏通主深槽，並配合行政管理措施公告河川公地禁種區等加強揚塵抑制作為；另針對濁水溪出海口大面積裸露地，施設汲水設施，於東北季風盛行季節，全日啟動抽水機組定時分區灑水，增加灘地含水量(濕潤)，減緩沙塵飛起。

經濟部說，到7月12日為止，總共已施作蓄水池塘 ，抑制揚塵面積達1038公頃、河道整理15.7公里、河道疏浚及去化土砂548.74萬立方公尺、灘地綠覆蓋面積242.2公頃、其他覆蓋緊急措施面積1620.85公頃、堤防培厚植栽及堤外防洪林帶設置61.4公里等，皆超過濁水溪揚塵防制及改善行動方案既定目標，未來水利署將持續施作相關防制措施。

經濟部引述依環保署空品監測結果表示，揚塵事件日由2017年59天、2018年50天、2019年更降至29天，而今年度截至6月底只發生2日，較2017年同期(6月前)減少13日，2019年麥寮及崙背兩測站PM10年平均濃度分別為每立方公尺53.4微克及46.3微克，較前2018年67.7微克及52.6微克降低21 ％及12％，顯示揚塵防制已見成效。

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(中時 )