2019年11月，位於台中市光復路一處住商混合大樓，發生母子3屍命案，一名陳姓男子與女友發生口角，陳男竟失控將女友勒斃，連女子的一對雙胞胎也不放過，慘忍命案發生後，該棟大樓住戶迅速搬離，還有房客連押金也不要，而該戶凶宅隔壁的辦公室，近日以290萬元售出。

去年11月，因為房子飄出濃濃臭味，鄰居報警後才發現母子3人陳屍屋裡，死者陳姓女子手中抱著雙胞胎嬰兒，被棉被包裹，且屋內冷氣開的很強，警方到達現場時，屍體已經布滿屍斑，判斷死亡多日。兇手陳男被捕後坦承，勒斃女友後，再將雙胞胎嬰兒丟進洗衣機悶死，原因是「孩子沒有媽媽很可憐，乾脆一起殺了」。

這棟屋齡38年的住商混合大樓，以前是台中市中區的黃金地段，命案發生後，同戶的其他9位房客全部搬走，該棟大樓地下室的三溫暖，不久後也宣布歇業頂讓，僅剩與命案同層樓的三溫暖辦公室還在，但最近辦公室以每坪9萬售出。

售出辦公室約32坪，成交價290萬雖然低於行情，但屋主當初購入時，每坪價格推估低於9萬，因此屋主並沒有虧損，根據房仲透露，雖然辦公室與凶宅同一層樓，但並非命案發生地點，房仲不需要主動告知、對房價影響也有限。

(中時電子報)