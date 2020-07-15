罷韓後又發現一個坑？高雄市前金區中華路圓環再度被發現一個大坑洞，網友看到這一場景，大嚇一跳說：高雄的坑又回來了？！

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼出照片表示，市民們出門一定要小心安全，打1999反應，千篇一律的回答就是會聯繫什麼局處處理，結果呢？一直不回覆不處理。難道真的是綠色執政是落漆保證。

網友酸說，彗星撞地球欸。一位網友回應表示，隕石頻頻攻擊地球那也就算了，畢竟全球暖化極端氣候！但～為什麼偏偏這一個多月都是「打到高雄」，這是什麼原因啊～？

另一位網友也酸說，高雄人終於又回到懷念的下雨就淹水，有水可玩，騎車壓坑就犁田、表演特技的幸福日子了。

其他網友也回應說，「PO臉書他們才會回覆，打1999根本懶得理你。」、「有一就有二，高雄天坑又回來了？！」、「市府螺絲鬆了，只為...」、「綠色是天坑的顏色～」「「謝謝你，常走的路耶！」

高雄前金區中華路圓環再度被發現一個大坑洞！(翻攝臉書粉專「韓黑父母不崩潰」)

(中時電子報)