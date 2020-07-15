位於台南東安戲院樓下，近來開張1家鷹嘴豆咖哩飯攤販，老闆李邯是巴基斯坦籍的台灣女婿，12年前隨老婆來台定居，曾2度開設印度料理餐廳，卻都以失敗收場，如今他攜手另1位同為台灣女婿的印度籍好友，開賣道地鷹嘴豆咖哩飯，盼屢敗屢戰，以咖哩擄獲台灣人的胃。

李邯回憶，12年前結婚來台後，曾於海安路、育樂街等地開設印度料理餐廳，由於當時不熟悉台灣人的口味，再加上自己也非廚師出身，因此2次生意都告吹，不是關門大吉，就是轉交朋友經營。

儘管如此，李邯仍不放棄，今年4月攜手印籍好友開設「咖哩咖哩」攤販，販賣鷹嘴豆咖哩、馬鈴薯煎餅等道地料理，也推出符合台灣人口味的雞肉咖哩飯等菜色。李邯笑說，巴基斯坦與印度政府多年來關係緊張，但其實人民私底下很「麻吉」，因此與印籍好友聯手以來並無不睦。

李邯表示，台灣人喜愛吃較甜的咖哩，因此有稍微改良口味，但仍保留印度咖哩特有的薑黃、辛香料香氣。李邯也稱，他每天都要吃1次咖哩飯，而且習慣以手拿烤餅，沾咖哩食用，如果客人不排斥，也會親自指導客人如何「道地」享用印巴咖哩，相當有趣。

「咖哩咖哩」位於車水馬龍的台南東區，4月開店至今生意不賴。李邯表示，目前也與外送平台業者合作，主攻外送市場，也盼將來能夠擴大經營，再圓他的印巴料理餐廳夢。

(中時 )