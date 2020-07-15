智利警方正在訓練警犬透過嗅人的汗液，來偵測可能感染新冠病毒的人。目前有3隻年齡4到5歲的黃金獵犬和一隻拉布拉多犬正在受訓，此前牠們受訓嗅出毒品、爆炸物和失蹤人員。

據專案負責人介紹，這是仿效法國的類似做法。另外，英國慈善機構「醫學檢測犬」今年3月底也開始訓練狗狗檢測新冠病毒。在歐洲和杜拜進行的檢測顯示，狗狗偵測出新冠病毒患者的成功率高達95％。

狗有3.3億個嗅覺感受器，嗅覺能力是人類的50倍，每小時能分辨出250個不同的人體氣味。智利專家表示，病毒沒有氣味，但人被病毒感染後會產生代謝變化，從而釋放特殊類型的汗液，這正是狗狗能察覺到的。目前已有證據表明狗能偵測出肺結核、寄生蟲感染、甚至早期癌症等疾病。世界動物衛生組織則表示，病毒通過狗傳染給人類的可能性很小。

智利受訓犬在一個月前開始接受訓練，專家們希望能在8月份之前完成培訓，之後這些警犬將前往火車站、機場等人員密集的場所工作。

(中時 )