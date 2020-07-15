全球晶圓代工龍頭台積電16日將召開線上法說會，預料外資將目光聚焦在先進製程研發、產業情勢發展、資本支出是否做出調整，以及華為禁令問題等，不過，不少外資還是看好台積電前景，甚至把台積電目標價喊上400元，甚至是500元天價，但從數據來看卻另有端倪。

台積電6月合併營收繳出亮麗成績單，達1,208.78億元，月增28.8％、年增

40.8％，創下單月營收歷史新高紀錄，也符合Q2財測預期。隨著法說會即將到來，台積電15日股價卻開高走低，早盤一度來到歷史新高370元，漲6.5元或1.78%，但隨著股價連日強漲，獲利了結賣壓大，終場下跌0.5元，收在363元，三大法人賣超逾3,664張，外資賣超2,621張，市值仍穩站9兆元之上。

若從最近外資給予台積電股票評級與目標價來看，目前喊最高價的為里昂證券給予的「優於大盤」股票評級提高至「強力買進」，目標價甚至上調至500元；接著是滙豐將目標價從330元升上調至425元；高盛證券的目標價上調至415元；花旗環球證券目標價上調至408元，等於是有4家外資將台積電目標價，上調至4字頭以上。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝表示，台積電迅速把華為禁令留下來的產能空缺補上，全年以美元計價營收年增上看3成，甚至可能比沒有新冠肺炎、華為禁令還來得強。

不過，也是有外資保守看待台積電前景。日系外資野村證券發布最新報告指出，憂心客戶急拉貨的庫存將延長到2020年下半年，華為禁令可能帶來的影響，以及台積電股價目前已經走到高水位，給予「中立」股票評級。

但是否這幾家外資都如所發布報告行動？從近10日對台積電買賣超來看，里昂證券賣超2,299張；匯豐買超1,219張；高盛證券買超6,724張；花旗環球買超10,230張，為這幾家外資最大量；野村雖給予台積電「中立」股票評級，但仍買超3,880張。

從以上數據來看，反而給予台積電最高目標價的里昂證券站在賣方，是否會在台積電召開法說會後再選擇買進，也成為指標之一。

(中時電子報)