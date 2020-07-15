海巡署金馬澎分署副分署長蔡茂埕針對近期大陸抽砂船橫行馬祖周邊海域，嚴重破壞生態、干擾民眾生活作息與邊境防疫，特別赴馬祖研討各項勤務派遣，提升越界大陸抽砂船查緝、防範非洲豬瘟、牛結節疹等工作成效。

新冠肺炎疫情趨緩，中國越界抽砂船又重新聚集在馬祖地區海域違法抽砂，除馬祖海巡隊加強越界抽砂船驅離作為外，海巡署馬祖巡防區指揮部年度申請特勤隊人員及大型艦支援，結合駐地能量辦理9次擴大威力掃蕩專案勤務，執行取締違規船舶，年度迄今已廣播驅離越界貨輪、抽砂船、運砂船、漁船及快艇等計588艘，執行越界大陸船舶行政扣留計4艘。

此外，為展現海巡捍衛國土的決心，蔡茂埕親自坐鎮指揮，研商因應策略，嚴正執法、強力取締，遏止陸籍船舶越界，防衛馬祖地區美麗的海岸。

蔡茂埕表示，我國雖然已擺脫22年口蹄疫國家的陰霾，豬肉外銷重返國際市場，然而即將解封的邊境管制，對於非洲豬瘟及近期金門地區牛結節疹牲畜疫病的防範，更不可有片刻的鬆懈，否則對我國邊境金馬澎地區民眾生活及經濟將產生嚴重衝擊。

另面對中國大陸嚴峻新冠肺炎疫情及日新月異走私犯罪行為模式，海巡署身為我國執法及防疫的最前線，必須以強力執法的鐵腕，阻絕境外不法情事，打擊犯罪，維護國人生命財產安全，確保國土疆域完整。

(中時 )