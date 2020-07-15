台南市麻豆國中學子連8年挑戰單車環島淨灘。（台南市麻豆國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆國中學子連8年挑戰單車環島淨灘。（台南市麻豆國中提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆國中連續8年辦理學生單車環島淨灘活動，將於17日上午8時出發；16日上午麻豆國中校長蔡淑芬、家長會會長李人傑帶領環島全體師生到麻豆區代天府、文衡殿、池王府、太子宮等廟宇誠心祭拜祈求眾神明賜福，保祐一路平安順利。

立法委員郭國文、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍皆大力支持麻中環島活動，捐贈補給飲料數十箱，肯定學生冒險犯難之精神，並鼓勵學生勇往直前，堅持到底。

蔡淑芬表示，今年共25位學生參與環島活動，包含應屆畢業生、國一、國二學生以及學長等，全程挑戰1183公里，學生行前也舉行多次訓練。由於今年遇上新冠肺炎疫情，取消以往募集發票及參訪社福機構活動，但仍會進行淨灘環保救地球的慣例。

台南市麻豆國中學子連8年挑戰單車環島淨灘。（台南市麻豆國中提供／劉秀芬台南傳真）

此次挑戰環島的小隊長李品佑，是第2次參加，他表示環島讓他更有責任感、增進人際互動，沿途很多陌生人幫忙加油，感覺到台灣最美的風景就是人。副隊長羅偉嘉是第一次環島，他體會到天下沒有白吃的午餐，每件事情只要肯認真努力去做就一定會完成。

蔡淑芬說，環島活動靠著許多熱心單位、民意代表、家長、師長、民眾的支持贊助，出錢又出力，才能順利進行至第8屆，學生們不只是挑戰騎腳踏車環島，更希望他們懂得惜福感恩，把眾人給的愛傳遞下去。

(中時 )