甲山林集團自地自建自售的百億大案-淡海「海上皇宮」，預計八月正式公開，全案標榜為全台唯一擁有海景+沙灘景觀的大戶豪宅，又擁有飯店式管理，前10年免管理費，據甲山林透露，未來開價，高樓層每坪將「見6」，挑戰淡海區域天價！

甲山林集團董事長祝文宇、愛山林建設總經理張境在、愛山林建設副董事長張瀛珠等人，今（15）日連袂在最新完工落成的「海上皇宮」現場，舉辦記者會，同框亮相。

由於「海上皇宮」為甲山林集團和宏泰建設機構已故創辦人林堉璘於多年前所買進的土地，全案雕琢多年，產品特殊，因此負責全案操盤的專案經理，也派出「代銷鼻祖」台北房屋創辦人葉條輝的公子葉根豪負責。

葉根豪表示，「海上皇宮」應可定位為「淡海的帝寶」！台灣多年來由於國際關係、國防因素，儘管台灣為海島國家，但環海土地幾乎都是國防用地，鮮少為都市計劃合法住宅區土地，由於「海上皇宮」為淡海新市鎮面臨海景第一排，因此為全台難得的濱海住宅區，為全台史上唯一同時擁有海景和沙灘的大戶豪宅社區。

葉根豪表示，另外，「海上皇宮」全案戶數為337戶，坪數規劃有：53/83/90/116/142坪，而且幾乎90％以上戶數，都規劃設計在83坪起跳！其中53坪戶數極為稀少，主力都在90～142坪，因此尺度和規格頗受金字塔頂端客層青睞，很多成功人士會擁有信義計畫區、大安區或陽明山的豪宅，但未必有機會，會擁有全台唯一可擁有海景+沙灘無敵景觀的濱海豪宅，因此產品極為稀有。

葉根豪表示，另外「海上皇宮」還提供一項獨特服務，由於為富豪渡假宅的概念，因此在物業管理上，甲山林集團特別提供住戶甲山林湯旅的五星飯店管理服務Full Hotel Services，住宅享有十年免管理費的高規格尊榮待遇，一通電話，就享有Room Services。

祝文宇今天也難得和張瀛珠「合體」，「同框」亮相。

祝文宇表示，「海上皇宮」為先建後售案，由甲山林建設、愛山林建設和「宏泰小王子」林堉璘么子-凱越建設董事長林鴻森，共同合作開發，其中凱越建設佔五成。全案總銷140億元，本來2014年想要預售，每坪開價目標是55萬元，向紅樹林一帶房價看齊，當時很多海外華人已經紛紛下訂要買，每戶訂金是2萬元，被預訂戶數就100多組。

祝文宇表示，不過，後來集團打算先建後售，未料現在完工，卻碰到疫情，外國人還在邊境管制之外、無法入境，所以「海上皇宮」目前客層都全部是台灣客，因此在售價上，就便宜賣，目前每坪開價50萬元以上，實際成交價目標要在42萬以上、均價45萬元，刷新淡海區域新天價紀錄。

愛山林建設總經理張境在表示，很多客戶買來都是當作周末假日的渡假屋，目前每坪成交均價約45萬元，視野和景觀最佳的Ｃ棟，高樓層戶別已經「見6」！創下區域最高天價紀錄。

展望下半年房市後市，祝文宇一則以喜、一則以憂。

祝文宇表示，現在的房市，要觀察台股。台股好，房地產就會好，現在台股很高，每天成交量放大，但我都不碰股票，喜的是，很多熱潮從國外跑來，加上本地游資投入台股，大家在股市賺到的錢，最後會怎麼配置？一定會把獲利的錢，放在房地產上。

祝文宇表示，所以我們可以觀察到，這一波熱錢行情進入房市，現在連台北市區高總價產品，都出現很多置產客、投資客買盤，又回來了，像「世界明珠」，住宅就已經賣掉了130多億元；台北市很多區域新案賣的價錢，都比原本預估要高很多。

不過祝文宇也有對房市憂心的地方，因為正是熱錢行情發威，進入房市，儘管預期會持續很多年，但他反而擔心，在疫情波及全球、各國競相救市救經濟印鈔票之際，錢會貶值！房市也成為炒作目標，如果價格愈來愈高，對於消費者當然不會好，這是值得觀察的趨勢。

(工商 )