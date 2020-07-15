印度信實工業（Reliance Industries）旗下的電信公司Jio Platforms，吸引美國企業巨頭爭相捧錢投資，繼臉書、英特爾、高通後，網搜龍頭谷歌也準備砸45億美元，注資這個亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）所有的數位科技事業。兩家公司周三正式對外宣布，谷歌因此取得7.7％的Jio Platforms股權。

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