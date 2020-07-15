韓國統計局15日公布，新冠疫情打擊就業市場之故，6月35.2萬人失業，就業人數連續4個月下滑，是自2009年10月來首見，總就業人口減至2,705萬，該月失業率年升0.3個百分點來到4.3％。上月15到29歲年輕成人就業率，年跌1.2個百分點至42％。

(工商 )