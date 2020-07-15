英國百年精品集團Burberry周三公布，受累於疫情抑制需求，2021財年第1季（迄至6月27日）同店銷售額年減45％，此劣勢恐持續至第2季。Burberry同時警告，第2季零售銷售預估下滑15％至20％，2021財年上半的跌幅介於40％到50％。Burberry的6月全球銷售額雖下跌20％，但拜中韓市場回溫之賜，亞太區銷售恢復成長。

(工商 )