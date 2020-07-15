7月15日亞盤期間，日本央行宣佈了最新的利率決議，決定維持利率-0.1%不變，符合外界預期。同時維持其前瞻性指引不變，表示其預期短期、長期政策利率繼續維持於當前或較低水平。

日本央行表示經濟正處於極其嚴峻的形勢，且下調了今年及後年的經濟成長預期。日本央行委員會指出，如有必要，將毫不猶豫的加碼寬鬆政策。

日銀表示，GDP方面，日本經濟的任何復甦速度都將是溫和的。預計2020財年，日本GDP將衰退4.7%;2021財年GDP增速預期為3.3%。

此外，日本通縮環境難改，通膨預期徘徊在疲軟狀態，日銀預計2020財年核心通膨預期為-0.5%，2021財年核心通膨預期為0.3%。

日本央行在今年3月和4月連續兩個月放寬貨幣政策，著重於採取措施來緩解流動性緊張局面，例如增加資產購買，以及成立一項貸款計劃，將資金注入受疫情打擊的小型企業。

(中時電子報)