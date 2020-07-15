上緯投控（3708）公告，持股88.75％子公司上緯新材料申請中國上市案，獲上海證交所科創板上市委員會審議通過，最快9月有機會掛牌。據上市地法規，上緯新材料將發行新股股數，占發行後總股本比例暫定約10％至25％；亦即上緯投控持股比例預計降至71％至80.68％，且據當地法規，公司不會參與認購。未來相關釋股利益，可望挹注業外收益。

上緯表示，為加速拓展中國相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才，並提高競爭力與提升品牌形象，規劃上緯新材料赴上海證交所科創板申請掛牌上市。若順利完成上市程序，可望對公司帶來正面效益，提升轉投資價值。

上緯新材料主經營高性能合成樹脂研發與生產業務，掛牌上市募集的資金，將用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金，並對子公司上緯江蘇新材料增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進研發測試設備，引進高端研發人才，提升創新能力。

上緯投控目前事業群主要包括環保耐蝕材料、環保節能材料及碳纖事業開發。6月營收8.34億元，續創新高，月增8.3％，年成長83.76％；前6月營收34.66億元，年增12.28％。

上緯投控去年處分離岸風電業務子公司持股，已收取前二階段處分收益，第三階段收益將分兩次認列，一部分預計今年第3季前，貢獻財報表現。

上緯投控去年已收取處分價金800萬美元（約合台幣2.4億元），及依海能風場融資進度收取台幣3.89億元，合計已認列約6.29億元處分收益。

(工商 )