為整合集團資源，調整信昌化之體質，以尋求發揮最大綜效，台泥（1101）董事會15日決議，擬斥資13.66億元，以每股18元，公開收購信昌化（4725）流通在外7,589萬股、約當於信昌化已發行普通股57.5％股權，若全數收購，台泥將持有信昌化100％股權，並將依據相關法律規定程序，終止信昌化上市。

信昌化先前辦理過減資彌補虧損，減資幅度54％，減資後已發行普通股降至1.32億股。

若以18元收購價，與信昌化減資後參考價14.64元相比，此次收購溢價幅度約23％。

台泥統計，目前台泥及關係人和平工業區專用港實業股份有限公司、信昌投資股份有限公司及聯誠貿易股份有限公司，持有信昌化的股權約有5,611.98萬股，或42.5％。

黃健強指出，此次公開收購價格為每股現金18元，若應賣股數達預定最高收購數量，則本次公開收購之收購總金額為13.66億元。但，若最終有效應賣的數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量6,600,500股，也就是約相當於信昌化全部股份總數的5％時，此次公開收購的數量條件仍告成就。

台泥副總黃健強指出，由於近年大陸地區興建原料廠的大量投產，導致全球石化產品價格下滑，信昌化自2012年開始，除2018年獲利外，都是處於連年虧損的情況。

2019年，全球經濟因中美貿易戰致關稅影響加上區域性貿易組織帶來的關稅衝擊甚鉅，加上終端需求保守，整體石化產業獲利呈現衰退；黃健強指出，信昌化2019年的虧損更高達20億以上；而2020年，受新冠疫情影響，導致全球市場供需失調，原油仍供過於求，信昌化所屬產業面臨更為險峻趨勢，第一季稅後虧損即達3.43億。

黃健強指出，收購後，台泥將調整信昌化的業務經營模式及財務結構，後續不排除由台泥長期繼續持有信昌化，也有可能考慮出售信昌化股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經營，希望能創造集團整體利益。

台泥指出，預計此次公開收購完成後，台泥及其關係人將取得信昌化100％股權後，信昌化將成為台泥100％持股的子公司；若前述規劃仍無法完成100％持有信昌化的計畫，台泥也不排除規劃以股份轉換，在信昌化董事會及/或股東會同意的前提下，以現金為對價的方式完成100％持有信昌化的目標，價格仍與這次公開收購的價格一致。

(工商 )