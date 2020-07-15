國立大湖農工學務主任林明錚投入偏鄉技職教育25年，5度被學校推薦爭取教育部師鐸獎，3度進入決審，今年終於獲獎。（林明錚提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立大湖農工學務主任林明錚榮獲2020年教育部師鐸獎，他指導的學生征戰各技藝賽事勇奪佳績，又被譽為金手獎的推手。（林明錚提供／巫靜婷苗栗傳真）

教育部公布2020年師鐸獎名單，國立大湖農工學務主任林明錚投入偏鄉技職教育25年，5度被推薦，3度進入決審，今年終於獲獎，他表示，感謝評審看見偏鄉教育的努力，希望這份榮耀能鼓勵更多熱血教師，勇敢投入台灣技職教育，培養多元人才，不放棄任何一個孩子。

出身清寒家庭的林明錚努力考取師大公費生後，1993年分發至大湖農工任教，27年的教學生涯，扣除2年留職停薪攻讀碩士，25年來深耕建築及室內設計等技職教育，2015年起指導學生連續5年榮獲教育部全國技藝競賽金手獎第1名佳績，不僅寫下歷史紀錄，也打響湖農的名號。

林明錚提到，印象最深刻2005年剛接任科主任時，第一次帶學生參賽就遇到其他學校強隊環伺，當時湖農還被嘲笑，因此決定扭轉偏鄉教育，10多年來以校為家，經師生支持下，傳授漆作技藝，親眼見證1名被私立學校放棄的轉學生，因為漆作而重拾自信，翻轉人生。

林明錚說，漆作技術不只是作業，學校、社區的白牆也是他們的畫布，每年都有不同主題，累積面積達3000多坪，能量很驚人，學生也會與外縣市合作，其中與台中啟明學校視覺障礙及智能障礙學生一起完成校園牆面彩繪，讓學生知道社會上還有比他們更弱勢的人，透過一手好技藝也能幫助人。

「看見湖農的改變，學生及家長的肯定就是最大的欣慰」他表示，湖農有許多孩子也來自清寒弱勢家庭，將心比心為鼓勵品德優良、認真向學的孩子，他捐出自己獲獎的獎金及校外稿費近百萬元作為獎助學金，讓學生感受師長的關愛，激發學習的動力。

他也提到，少子化後正式老師縮減，代理老師增加，教師流動率高無法深化學習，偏鄉學校資源又少，城鄉差距更嚴重，「強者恆強、弱者恆弱」是目前遇到的最大危機，跨域合作創造學校特色不僅是生存之戰，他更期待經驗能鼓勵更多有熱情老師繼續堅持下去。

(中時 )