台北市議員羅智強質疑行政院長蘇貞昌三女兒蘇巧純任創意總監的「二三設計（23Design）」不僅幫蘇貞昌打2018年的市長選舉，卻完全沒有蘇貞昌政治獻金的支出紀錄；而選舉結束44天後，更是拿到政院1000萬元的標案，直呼「天底下有這麼巧的事？」

羅智強昨天在臉書上指出，「二三設計」為蘇貞昌打2018年新北市長選舉，但蘇向監院提出的競選收支申報，卻沒這筆紀錄，而在選後44天，二三設計就拿到政院1000萬元標案。他認為蘇貞昌必須給台灣人民一個交代。

羅智強諷，立委女兒救駕爸爸院長，爸爸院長把功勞都做給立委女兒，另一女兒賺標案、選舉錢，這就是民進黨的「蘇家天下」！

但對於羅智強的指控，蘇貞昌團隊回應表示，羅智強的影射是惡意抹黑，依時間序，標案審查在前，蘇揆上任在後，難道評委有預知的超能力？「同樣的事情時隔半年又出來意圖抹黑造謠一次」，實在令人不勝其擾。設計是一門專業，反酸羅智強在選舉文宣和日常的臉書貼圖都有缺乏美感的問題，「希望羅智強議員可以多花點時間在美感提升上，不要每半年就拿同樣議題出來炒作一次。」

(中時電子報)