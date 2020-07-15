大陸四川1名女員工因業績未達標，而被主管要求吃下「死神辣條」作為懲罰，不料女子吃下後，立即感到胃部火燒心、不斷冒出冷汗後，當場從坐位上昏倒跌落，經送醫搶救後被診斷出是急性腸胃炎。女子看診之後，還被公司要求主動離職，甚至恐嚇她不簽下離職單不能下班回家。
此名女子與其他6名同事因業績不達標，被公司要求吃下「死神辣條」處罰，女子等人原以為只是普通的辣條食品，不疑有他的吃下肚裡，不料女子立即感到身體不適，馬上拒絕吃下剩下的辣條，但公司依舊強制7人需全部吃完，女子在硬著頭皮吃完所有辣條後，立即感到火燒心，且頭暈腦脹當場從座位上跌下，同事立刻將她緊急送醫搶救。
女子就醫後被診斷出「急性腸胃炎」，事後回歸工作崗位上，公司也未有任何的賠償，女子氣急敗壞下立即投訴，並將此事PO文在社群媒體上，想不到竟得公司人事的約談，逼迫她簽單強制離職，女子丈夫得知之後立即報警處理，然而目前尚未得到任何回應，警方也進一步的介入釐清調查中。
文章來源：我是原文
(中時電子報)
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