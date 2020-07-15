九歌出版社創辦人蔡文甫15日在台大醫院逝世，享耆壽95歲。蔡文甫在1978年創辦的九歌，為台灣80年代文學的黃金時代推波助瀾，慧眼打造王鼎鈞、杏林子、琦君、林清玄等名家，也陸續挖掘出朱少麟、楊富閔等作家。他曾表示：「好的文學作品，永遠是我人生路上令人流連忘返的風景。」詩人向陽認為，蔡文甫可說是文學傳播的掌舵者。

九歌出版社總編輯陳素芳表示，蔡文甫近年身體還算健朗，雖然不管事，每天早晚都還是會到出版社巡巡看看，這幾個月才因抵抗力較弱，肺炎時好時壞而住院。她也感謝蔡文甫，「謝謝蔡先生，您是我永遠的老闆，唯一的師傅。今生已了，祈願來世再結師徒緣！」因應疫情，家屬不舉辦公祭，擇期舉辦追思會。

陳素芳自1982年起在九歌擔任編輯，和蔡文甫共事38年。她表示，蔡文甫作為編輯、出版人，意志力堅強，再難邀的稿都鍥而不捨，「他在《中華日報》擔任副刊主編時，雖然稿費比不上兩大報，還是多次誠懇的向梁實秋邀稿。後來梁實秋被他的誠意打動，一篇稿會寫成三個版本投稿報紙，其中一份就是給稿費最少的《中華日報》。」

蔡文甫於1926年生於江蘇鹽城，成長於戰亂時代，剛考上初中就因為戰亂失學，隨國民政府撤退來台，孑然一身，倚靠苦讀自學離開軍職擔任教職，擔任《中華日報》副刊主編21年，1978年創辦九歌出版社，投入文學出版，後來陸續開設健行文化、天培文化，更創辦九歌現代少兒文學獎，鼓勵兒童文學創作。也曾獲金鼎獎、中山文藝創作獎等。

在出版人身份之外，蔡文甫也是位小說家，25歲開始創作，作品曾在白先勇創辦的《現代文學》雜誌刊登，1963年出版首部小說《解凍的時候》，前後創作近20年，出版數十部小說作品，直到70年代擔任報紙副刊主編，又成立出版社，才逐漸停筆。

(中時 )