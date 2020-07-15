宏全國際15日證實，公司榮獲SGS授證「2019年企業社會責任（CSR）報告書」，通過「全球永續性報導準則（GRI Standards）」查證及「AA1000當責性原則標準」查證，符合該準則2016年版核心選項，及Type 1中度保證等級的要求，14日由宏全董事長戴宏全代表公司，接受SGS資深營運總監鮑柏宇，所頒發的「2019年CSR報告書」查證證書。

這是宏全發布第一本CSR報告書，並通過第三方獨立公正單位SGS台灣檢驗科技公司的查證。在環境永續面，宏全也積極投入，飲料事業體已有取得ISO14001環境管理系統驗證，今年包材事業體也會導入此系統，並斥資投入節能省電及環保設備，持續朝環境管理，及綠色永續的方向邁進。

戴宏全表示，公司自創立至今，公司與同仁們積極開拓營運版圖，一起砥礪前行，深知肩負更多責任與使命，故去年成立CSR推動委員會，並聘請科建管理顧問公司進行輔導，宏全有3、40位同仁共同負責推動及彙整報告書。

接著，透過利害關係人，鑑定重大主題，整合報告書，讓利害關係人能更了解宏全在公司治理面、食品安全面、環境永續面、員工關懷面，及公益參與面等的管理方式與執行成果，以實際行動，善盡企業社會責任，此份報告書6月30日提報董事會通過後，當日公布在公司官網。

戴宏全提到公司重視同仁的職場安全與身心健康，在台灣的包材及飲料事業體的主要工廠，皆已通過ISO45001職安衛管理系統及TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統驗證。

另在產品安全及品質方面，宏全也堅持國際標準，已陸續取得ISO9001品質管理系統、FSSC22000食品安全衛生管理系統、HACCP危害分析和關鍵控制點、TQF台灣優良食品驗證，及符合食品業者衛生安全管理系統。

宏全提供給年輕人到國外發展的舞台，已成立「宏全學院」，持續培育人才，期許能讓同仁們感到幸福且安心的企業；對於社會參與，宏全亦持續關懷偏鄉、弱勢學童、年輕學子的學習與發展，以落實CSR，及企業永續的目標。

(工商 )