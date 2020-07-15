中時娛樂邀您搶先看
《戀夏時光》今年最動人英倫電影
7/20(一)《戀夏時光》特映場（信義威秀19:00場）
❤️立即至中時娛樂粉絲頁（https://www.facebook.com/wwcte）
留言分享你的「夏日戀歌」YouTube連結，並標記兩位好友，就有機會搶先看7/20(一)《戀夏時光》特映場（信義威秀19:00場）
▶活動即日起至 7/18(六) 23:59截止
▶7/19起陸續私訊通知得獎人，未獲連絡即未得獎。
領獎： 7/20(一)當日請於18:00-19:00間至信義威秀13廳前接待桌領票並劃位
注意事項
☀若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。
☀ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。
☀ 《中時娛樂》有權不事先通知下中止、調整活動內容。
《戀夏時光》| 7/24(五)幸福的守護者
☀ 今夏最真摯感動的生命故事！
預告｜https://youtu.be/CytooKCbLA4
（威視影業提供）
(中時 )
#戀夏時光
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。