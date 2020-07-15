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《戀夏時光》今年最動人英倫電影

7/20(一)《戀夏時光》特映場（信義威秀19:00場）

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▶活動即日起至 7/18(六) 23:59截止

▶7/19起陸續私訊通知得獎人，未獲連絡即未得獎。

領獎： 7/20(一)當日請於18:00-19:00間至信義威秀13廳前接待桌領票並劃位

注意事項

☀若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。

☀ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。

☀ 《中時娛樂》有權不事先通知下中止、調整活動內容。

《戀夏時光》| 7/24(五)幸福的守護者

☀ 今夏最真摯感動的生命故事！

預告｜https://youtu.be/CytooKCbLA4

（威視影業提供）

(中時 )