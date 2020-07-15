拿下東京奧運門票的陳念琴，在備戰期間保持節奏，希望實現金牌夢。（INTERSPORT摩曼頓提供）

「拳擊女王」陳念琴今天和「羽球一哥」周天成、「短跑女神」雷艾美一同出席INTERSPORT摩曼頓竹北店開幕活動，分享近日訓練心情，陳念琴透露再度挑戰奧運，不只是參加就很開心，更有奪牌的渴望，連睡覺都夢到自己奪金的畫面。

陳念琴2016年里約奧運首度問鼎這個綜合運動最大的舞台，當時在所屬級別止步16強，今年3月她在2020東京奧運亞洲及大洋洲區資格賽確保東奧參賽資格，談到第二次前進奧運，她回應：「上屆奧運我還很年輕，覺得一切都很新鮮，訓練、比賽上也比較容易衝過頭，現在我會透過運動科學的幫助，讓我的訓練更有效率，加上心態更成熟，這次不只以參賽為目標，更想挑戰獎牌。」

陳念琴笑著說：「因為太渴望金牌，睡覺都夢到我站在頒獎台上，且只有我一個人高高在上。」

除了正常訓練，陳念琴也在國際賽因為新冠肺炎大流行停擺之際，接觸羽球、桌球、排球、舉重等其他項目，羽球是最上手的運動，學姊白馭珀也熱心分享一些招式。

體育競賽壓力大，信仰天主教的陳念琴常透過禱告紓壓，訓練上主要是和男選手交流，男選手冷靜、穩定的優點有助她提升技巧，甚至以直接、果斷的方式幫她減少胡思亂想，整個團隊也跟她有相同宗教信仰，一起透過正向的氛圍陪著她朝奧運金牌努力。

(中時 )