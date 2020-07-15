振興三倍券15日起開放在郵局可現購，一早大里、霧峰區郵局就湧入欲購買三倍券民眾。（黃國峰攝）

許多人期待已久的「振興三倍券」今（15日）起於郵局、超商等通路陸續發放。雖然中華郵政相比其他超商領取三倍券，無推出優惠，不過有網友點出2優勢，絕對完勝超商，網友聽完表示：薑果然還是老的辣！

今日三倍券開領後，不少民怨也隨之而來，有網友在PTT上表示，自己已連跑3家超商，「雖然每家排隊人數都個位數，但是系統已經刷了半小時還進不去」。相較之下，另外一位朋友去郵局不到15分鐘就拿到了，還以為去超商領口罩一樣順暢。

貼文一出，不少人崩潰表示「等了快半小時」、「系統進不去」。怨聲連連的原因在於，據了解，就算在超商預購已先行預購，領實體三倍券時還是得在去機台刷一次。相較之下，郵局雖然沒有預購，沒有特別的活動，但只需要排隊一次，現排限領。讓網友直呼，「結果老人才是最聰明的，鄉民都被打臉了」、「薑還是老的辣！」

隨後一名網友回文說「當然阿」，並透露自己的經驗之談。他指出，實體的紙本三倍券比有限制通路的數位綁定更有價值。對於排隊現象更直說是「政府無能」的體現，實際才領2千元而已，被搞得太過複雜。

該網友接著說，「比起自以為聰明的年輕人，只能到特定便利超商領取，老人直接排隊，不爽就換一家少人的去領，怎麼領都輕鬆方便」。就像當初領口罩，老人也是會跑到各個的店家去觀察情報，「哪裡最有效率、排隊的消化速度哪個最快、哪裡最可以乘涼又不會太熱」。他認為，老人的排隊經驗還是相當有學問的，「領數位的跟去超商領的，以為賺到其實也沒有」。

(中時電子報)