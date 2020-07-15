近2年來美國在香港、南海、台灣、華為5G、駐美媒體等幾乎所有層面對大陸採取更加強硬的政策，擺出決心與大陸脫鉤的「新冷戰」姿態，在大陸的媒體與網路輿論幾乎都一面倒地激發出強烈的民族主義鷹派反應。但近日政府官員與媒體上陸續出現鴿派聲音，指稱大陸可能誤判了美國的政策走向，但北京對美態度是否已經軟化，美國分析人士間也出現截然不同的解讀。

美國持續對中國大陸採取強硬對抗政策，近期就南海主權問題轉變立場，還推出令北京惱怒的《香港自治法》。在美中關係嚴重惡化的氛圍下，大陸內部最近出現不少認為「中國誤判美國」的看法。

《美國之音》報導說，大陸前中聯部副部長周力最近告誡，要積極主動做好應對外部環境惡化的6大準備，排在首位的就是「要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備」。

他認為，中方必須有「脫鉤」最終難以避免的清醒認識，美方一心一意要「拼到底」的心態，切不可低估，更不能畏懼。目前面對的困難和挑戰空前複雜、空前嚴峻，尤要防範美追責索賠的風險。

大陸網路近日也廣傳一篇題為《2020，對美國的4個想不到與10個新認識》的文章，作者是以反美立場而著稱的前解放軍空軍大校戴旭。文章提到「4個想不到」：美國對中國有這麼大仇恨、美國政府下手這麼狠、時間如此緊迫、容不下談判的時間，這是絕大多數大陸官員和專家預測不到的。而且沒有一個國家站出來表示同情和支持中國大陸，美國國內竟然也形成了統一戰線。因此，大陸有必要對美國重新認識，否則在戰略和戰術上會犯重大錯誤。

大陸外交部長王毅日前說，中美關係面臨1979年建交以來最嚴重的挑戰，他強調，「中國從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗。」

分析人士認為，王毅的說法是向美方釋出和解訊號，但是有些專家有不同的解讀。美國智庫國際與戰略研究中心(CSIS)中國實力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，王毅正在向世界其他國家發出信號，即中國是講理的，並且願意改善與美國的關係，好為北京指責川普政府的策略贏得支持。大陸並未調整對美策略，而是因為「狼戰外交對中國的形象沒有帶來積極的效果，所以現在他們正在嘗試另一種方法」。

布魯金斯學會中國問題研究員何里安（Ryan Hass）認為，王毅的這個講話是在美中關係中宣示原則立場，而不是調整對美政策。美國卡特中心中國專案主辦的《中美印象》網站主編劉亞偉說，從大陸官員最近的講話中看不出來他們認為對美國存在誤判因此要調整策略的意思。在中美關係如此惡劣的情況下，中方還要說要與美國合作，凸顯搞好中美關係對北京的重要性。只是現在中方把關係惡化歸咎於美方的說法，美國根本聽不進去。

(中時電子報)