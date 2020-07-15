白手起家的33歲企業家就被人發現陳屍家中，且屍體疑似被肢解分裝在多個塑膠袋內，這麼兇殘的命案就發生在美國，紐約警方證實，這名跨國科技公司的執行長，14日下午被人發現陳屍在曼哈頓住處，遺體慘遭斬首肢解！

白手起家科技CEO慘遭斬首肢解，陳屍曼哈頓住處。（圖／Euro News、AP）

英國《每日郵報》報導指出，這名33歲的孟加拉裔企業家法希姆薩利赫（Fahim Saleh），他的家屬因為有長達一天的時間未連繫上死者，薩利赫的妹妹於是決定直接前往他的住處查看，沒想到她開門看到的竟是薩利赫被分屍糗放入多個塑膠袋當中，讓她嚇得立刻報警。

當紐約警方趕到薩利赫位於下東區（Lower East Side）的7樓住處，除了發現他被斬首並肢解的遺體，現場還發現一把電鋸。這處公寓是薩利赫去年以美金225萬元，大約6628萬台幣購入自住。薩利赫與他人聯合創辦了在孟加拉和尼泊爾推出廣受歡迎的共乘平台「Pathao」，市值約1億美元、他同時也是奈及利亞共乘平台「Gokada」的創辦人之一。

創辦共乘企業富豪住處遇害，慘被電鋸斬首分屍。（圖／IG)

根據報導，公寓的監視器有拍到薩利赫的最後身影，他在13日進入電梯後，有一名戴著口罩、帽子和手套，並身穿西裝的男子緊跟在後，薩利赫到達住家所在樓層後立刻倒下，疑似遭到這名兇嫌槍擊陷入昏迷。《紐約郵報》引述一名匿名的執法人員的回應表示，犯罪現場看起來像是一起「專業」的殺人案。由於塑膠袋散落住處各個角落，警方初步研判，薩利赫的妹妹當時可能打斷了嫌犯進行犯案的可能，目前仍在持續搜尋嫌犯的下落。

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(中時電子報)