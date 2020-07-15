總獎金新台幣600萬的2020第53屆三花TPGA錦標賽將於明天起在台灣高爾夫俱樂部進行四回合72洞比賽，129位台灣職業好手參與盛會，爭奪冠軍獎金台幣120萬元及冠軍獎盃，這將是令人引頸期待的今年台灣男子職業高爾夫巡迴賽首場比賽。

今年全球體育賽事受到新冠肺炎大流行影響賽程，三花棉業公司董事長施純鎰為了持續給台灣職業選手一個舞台，尤其是在半年來台灣尚無一場正式職業高球賽的情況下，堅持照常舉辦三花TPGA錦標賽，但在等待台灣疫情趨緩後，從原定的5月改到7月進行。

由於目前國外選手入境後，仍須接受14天隔離檢疫，因此今年這場比賽是賽史20多年來首次參賽者全都是台灣選手，年輕好手詹世昌與三位長春球員陳志忠丶謝錦昇與林吉祥均尋求個人第三冠，是比賽焦點之一，28歲好手洪健堯則要尋求4連霸及個人本賽第5冠，「台灣一哥」林文堂也當仁不讓，追求賽史紀錄個人第5度奪冠。

今天記者會上，三花棉業公司董事長施純鎰與總經理施養謙在專訪影片中提及持續冠名贊助這場比賽是要給台灣的職業選手更多機會與更多獎金，尤其是在這段疫情嚴峻期間選手更需要舞台；施養謙並於會中表示，台灣選手在這段時間一定充分養精蓄銳，蓄勢待發，可預見比賽一定精采可期。

(中時 )