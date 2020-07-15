美國國防部國防安全合作局在本月9日發表聲明稱，美國國務院已批准對台灣出售總額為6.2億美元的「愛國者-3」導彈。

大陸國防部稱，美方此舉公然違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和安全，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

大陸國防部重申，台灣是中國不可分割的一部分。在台灣問題上大陸的立場是一貫且明確的，絕不允許任何組織或國家採取任何方式把台灣從中國分離出去，一切違背歷史潮流、製造「一中一台」、分裂中國的圖謀都將受到包括所有海外華人在內全體中華兒女的堅決反對。

大陸國防部強烈要求美國立即停止售台武器，以免對台海和平穩定和陸美兩國關係造成進一步損害。同時也警告民進黨政府，挾洋自重永無出路，以武謀獨將死路一條。解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

事實上，大陸外交部也在前一日表示堅決反對美國對台軍售，並稱將採取必要措施對此次軍售主要承包商洛克希德·馬丁公司實施制裁。

(中時 )