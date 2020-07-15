新北市於 108 年全國首創「新北創新教育加速器計畫」，預計以 4 年 10 億的規模，鼓勵 與支持學校進行「跨國」、「跨校」、「跨學制」、「跨領域」的各項教育合作方案，引入更多外 部資源，完成跨界合作的夢想，培育更多斜槓人才，新北市教育局首次採美國矽谷企業加速 器模式的概念，評審委員從通過初審的方案中評選出旗艦級／進階級／基礎級等不同創新的方 案得主，而各校經過 3 個月的育成階段做出提案，並透過展示日(Demo Day)的方案進行最 後評選，結果瑞芳高工在本專案計畫中表現亮眼，「科技紮根、研創成真」專案榮獲最高榮譽 的「旗艦級」殊榮，而「教育環境創新」專案也榮獲「進階級」補助。

身為本項專案計畫評審之一的 Skills for U(國際技能發展協會)黃偉翔執行長表示,瑞芳高工的「再造重現瑞芳街區：科技紮根、研創成真」計畫，構想很不錯且有融入地方創生」的概念，學校與社區一起共同盤點校內外相關資源，改變老師教學模式，並將教室 延伸到瑞芳火車站及周遭老街，讓上課變成有趣的事。

瑞芳高工承辦的實習處廖建春主任也表示,感覺學校脫胎換骨了，第一次走出校門與社區合作、第一次有專業導師入校輔導 等，都讓我們看到不一樣的可能性，更期待透過本項計畫讓學校有不同高度的發展與翻轉。

由於目前全球新冠肺炎疫情仍然十分嚴峻，台灣雖防疫有成，但各級學校仍不敢鬆懈， 全力進行防疫相關工作，瑞芳高工除了遵照防疫指揮中心及新北市政府規定執行相關工作 外，全校師生也積極發揮創意、不斷地思考、投入人力與資源以達成「新北創新教育加速器 計畫」的各項執行進度要求，目前「科技紮根、研創成真」計畫與老街及社區連結項目共有 「前後站立體文史彩繪」、「地下道瑞芳藝文美展」、「好漢坡之時間廊彩繪」、「瑞工橋涵洞整 平美化」、「礦工意象圖製作展出」、「安全通學廊道之設置」及「平交道安全宣導製作」等 7 大項。

在本次 13 日所要召開的「創新加速器導師及專家諮詢會議」中，除了要與瑞芳車站、瑞 芳老街文化觀光推展協會、瑞芳老街龍安里、龍潭里、龍興里、龍川里、龍鎮里、龍山里等 6 里、猴硐礦工文史協會等簽訂「美化同意書」之外，更要針對「社區文創構想內容」進行 諮詢與確認，會議中除了邀請了國立政治大學湯志民教授與黃偉翔執行長等 2 位計畫專案導 師之外，還有瑞芳區施玉祥區長、工務課翁于茹課長、新北市教育局技職科蔡秉欣科長、金 忻瑩股長、台灣藝術大學書畫藝術學系的李宗仁教授、瑞芳車站代表、猴硐礦工文史協會周 朝南前理事長、瑞芳老街文化觀光推展協會趙子平理事長、瑞芳老街的柯瑞和里長、黃錫基 里長、陳淑霞里長、賴鴻春里長、林文清里長、陳志強里長，還有學校各處室的主管與負責 類科的科主任等。

瑞芳高工校長顏龍源表示，「新北創新教育加速器計畫」是本年度學校的重點發展計畫， 瑞芳高工務必會全力以赴、全心投入，在這邊要代表學校特別感謝所有參與本專案計畫的導 師、學者專家、地方仕紳、里長、理事長與研發的師生們，不辭辛勞且無私的將相關專業技 術奉獻出來，更無償的提供給瑞工全體師生共同使用，這樣跨科與跨領域的共同合作，本來 就是 108 新課綱中所強調自發、互動、共好的本質與精神，透過這樣的跨域合作，更能驗證 新北創新教育加速器新課綱的前瞻概念與發展精神，讓學校成為團結、創新及資源整合的教 育平台，為教育創造無限可能。

(中時 )