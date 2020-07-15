美國爆發二次疫情疑慮雖激增，加州政府也打算擴大限制室內經濟活動，加上富國銀行Q2轉虧24億美元，導致美股周二開盤走低，但在新冠疫苗利多激勵，美國6 月 CPI 月增率創 11 年來最大漲幅，終場道瓊指數上漲逾500點。高盛早些時間公布財報顯示，Q2交易營收、獲利遠優於預期，激勵美股周三(15日)開盤大漲364.43點，以27,007.02點開出，隨後漲勢擴大至超過400點。

截至台北時間15日晚間9點35分，道瓊指數上漲375.88點或1.41%、暫報27,018.47點；標普500指數上漲35.87點或1.12%、暫報3,233.39點；那斯達克指數上漲71.63點或0.68%%、暫報10,560.20點。

Moderna在《The New England Journal of Medicine》發表研究報告，其新冠疫苗人體試驗結果，45名受試者全部成功產生抗體，離控制住疫情又往前一大步，Moderna股價急漲10.51%。

銀行股普遍上漲，美國銀行股價上漲0.62美元或2.57%、暫報24.76美元；富國銀行股價上漲1.17美元或4.82%、暫報25.42美元；花旗上漲1.56美元或3.11%、暫報51.71美元；摩根大通上漲2.21美元或2.25%、暫報100.42美元。

台積電ADR股價上漲0.01美元或0.01%、暫報66.97美元。蘋果股價則是上漲5.64美元或1.45%、暫報393.87 美元。蘋果在遭到追繳130 億歐元一案上，周三在歐盟第二高等法院上勝訴，主要是愛爾蘭政府並未給予蘋果特別優惠補貼，這項判決也是歐盟在針對美國科技巨頭的反托拉斯法上重擊。

(中時電子報)