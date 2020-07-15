800元以上的商品，會員還可再獲得200購物金，相當於放大4倍。（張鎧乙攝）

超商領取紙本三倍券領取15日開跑，民眾依序登記領取。（張鎧乙攝）

超商領取紙本三倍券15日開跑，各超商加碼推出優惠，其中7-11表示即日起民眾持紙本三倍券，可到全台5800家門市購買面額4000元的「振興隨取卡」，等同於加送1000元購物金。（張鎧乙攝）

領到三倍券，民眾最想買什麼？訪問大學生、小資族、孕婦媽媽，及長輩退休族，各各用途大不同。如任職品牌公關的Judy説，想買一波百貨保養品，尤其是較貴的眼霜平常下不了手，等於參加周年慶加碼；剛新婚的文書行政Chloe則想買小家電，應也是去實體店鋪購買。

懷孕8個月的孕婦媽媽首日也先領到紙本三倍券，說考慮抵用月子中心費用「20萬抵個幾千也是不無小補」，也會把老公的額度拿來使用，或是購買婦嬰用品，但目前還未看到較多婦嬰加碼方案，仍在觀望中。

有兩個孩子的爸爸邱先生，首日也一次領到家人的共4份三倍券，想拿來繳補習班學費，剛好把孩子的額度一起拿來繳；而目前平日開計程車的退休族賴先生說，本月剛好自己是壽星，會拿三倍券請朋友到飯店吃自助晚餐，還比較了幾家飯店優惠方案，也考慮到台中遊玩，「聽說很多場合花三倍券還可以抽獎！」，對於優惠高低也做了點功課。

另一方面，超商業者表示，其實三倍券從預購到領取，為人流和業績帶來不少幫助，預估此波人流共可帶動1至2成，業績部分增加2至3成左右。

(中時 )