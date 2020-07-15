行政院會明（16）日將拍板「國家發展計畫（110至113年）」，訂定未來四年總體經濟目標，經濟成長率平均2.6％至3.4％、失業率平均3.5％至3.8％、核心消費者物價指數上漲率平均1.0％至1.5％。

國發會指出，考量未來四年經濟成長仍潛存高度不確定性，有必要強化政策作為，積極培育成長新動能，並為展現政府施政績效，訂定上述總體經濟目標。

國發會強調，為延續並擴大過去四年執政所打造的建設成果及淬煉的成長動能，政府將深化台灣的競爭新優勢，並將持續貫徹具效率、會做事的團隊精神，以人民所需為優先，全力建設與守護台灣。

未來四年國家發展策略，在「啟動經濟發展新模式2.0」、「營造全齡照顧的幸福社會」、「塑造均衡發展的樂活家園」及「創造世代安居的對外關係」四大政策主軸下，落實推動包括積極打造六大核心戰略產業、持續推動產業創新優化轉型、優化台灣創業生態系、發展亞洲企業資金調度及高資產財富管理中心、打造數位國家智慧島嶼、打造2030雙語國家、培力新世代優質人力、優化創新金融產業、健全永續財政結構、完善長照服務體系、強化幼兒托育服務、解決青年低薪與投資青年、落實居住正義、建構穩定安心生活。

國發會表示，未來也將落實推動深耕文化底蘊與文化力、推升體育運動發展、建設人本交通與觀光、推動均衡台灣發展計畫、強化前瞻基礎建設計畫、落實地方創生、打造韌性永續樂活家園，以及開展互惠國際布局等各項措施，讓台灣經濟更亮眼、對人民照顧更周全、國家更安全。

(工商 )