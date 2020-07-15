三倍券15日開放領取，但由於人潮眾多，造成超商系統當機，有網友卻在PTT上曝光「超商速領辦法」，只要選對按鍵，就能輕鬆領到小白單！

今日全台各地傳出不少民眾為了領三倍券領出一肚子火，但有網友卻在PTT上透露，「ibon有方法可以速領三倍券」，他指出，一開始前面還是會需要20秒的等待，之後會出現使用與不使用健保卡的部分，這時要選擇「不使用健保卡領取」，接著身分證末4碼簡訊序號打一打就直接印。

原PO更指出，他告訴後面的人這個方法後，對方也是「秒印」，因此他推斷這不是運氣問題，感覺是「健保認證系統」負荷量掛了，而選擇不使用健保卡就是店員會再拿證件確認。

神人曝光快速領券方法。（摘自PTT）

貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，「不對阿，院長說是超商流量限制耶，你這不是打臉嗎？」、「繞過健保卡 笑死」、「可能就是早上健保卡系統爆掉了，修改了」、「結果是健保在雷」。

不過有不少網友都指出，自己用全家app，領券十分順利，「全家app屌打7-11，但是一堆人愛擠7-11」。

(中時電子報)