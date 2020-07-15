振興三倍劵如何使用最划算？是現下熱門話題，為了讓民眾能夠擁有超值回饋，新北市立黃金博物館7月15日起推出優惠福袋，好康內容包括門票、五坑體驗票、精選文創商品等，只要使用振興三倍劵200元劵及500元劵，就能享有折扣從68折到76折不等。

館長王錦華表示，黃金博物館針對振興三倍劵200元及500元的面額，推出了4種福袋。針對情侶檔或閨蜜們，提供200元優惠方案，內容包括2張門票(每張定價80元)加2張五坑體驗票(每張定價50元)，或是選擇2張五坑體驗票加上精選文創商品。針對親子、家族旅遊遊客，建議使用500元優惠方案，內容包括門票2張、五坑體驗票4張、以及精選文創商品；或是4張五坑體驗票加上精選文創商品。精選文創商品包括熱賣商品、市價500元的金礦山大財主桌遊、市價190元的悠遊頭巾，以及市價200元的黃金文具組，多種組合提供民眾自由搭配。

後防疫生活啟動，島內旅遊正夯，水金九地區堪稱臺灣東北部最美景點，不論是一日遊、多日遊都是首選。黃金博物館也將不定期推出振興券精選優惠福袋，詳細訊息請關注官方網站或粉絲頁。

(中時 )