美國總統川普簽署《香港自治法案》及行政命令。對此，港府今晚發聲明表示極度反感和強烈不滿；港府會全面配合中央政府將採取的反制措施，不容美方的霸權主義得逞，並會仔細研究美方的措施是否違反世貿規則，不排除根據世貿規則採取行動。香港金融發展局主席李律仁說，香港市場目前無太大反應，香港國際金融中心地位仍穩健。

港府發言人表示，港府會全面配合中央政府將採取的反制措施，不容美方的霸權主義得逞。「更令人氣憤的是美方不斷破壞香港特區和中央在『一國兩制』下的關係，並以什麼『支持港人』的政治口號來美化其惡劣行為，做法虛偽。」此舉勢必損害中美和港美間的關係，為美國企業和人民帶來極大損害。

發言人說：「美方慣常採取的雙重標準也表露無遺，它們以維護國家安全來合理化法案及行政命令的措施，但卻把中央為香港特別行政區維護國家安全立法視為削弱香港特區的高度自治。每個國家都有權利和義務維護其國家安全，而任何地區的國家安全事務均屬於中央事權。無論哪個國家所實行的是單一體制還是聯邦體制，國家安全立法都是由中央政府而非地方政府所進行。美國至少有二十項與維護國家安全相關的法律，而其執行機構都屬聯邦機關。」

發言人稱，香港享有單獨關稅區的獨特地位，是根據中共《憲法》和《基本法》賦予，並獲世貿等多邊組織認可，非個別國家施予或可以撤銷。美國對香港的貨物貿易順差在近十年間累計約3100億美元，是美貿易夥伴中最高。目前有約1300家美國公司在港經營，享有與本地企業進入大陸市場的同等待遇，美國商會是香港最大的國際商會，而85000名美國公民亦以香港為家。若美方認為推出限制正常商業或人員交流的措施不會影響美國利益，似是自欺欺人。

發言人強調，港府會仔細研究美方的措施有否違反世貿規則，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港的利益。此外，法案及行政命令的措施對香港金融機構不具法律效力。

(中時 )