淡海新市鎮繼「天藝」後再出現創新高價豪宅，由甲山林、宏盛、凱越建設攜手推出的「海上皇宮」，規劃53~142坪，每坪開價均價42萬元，愛山林建設董事長祝文宇表示，高樓層海景戶開價6字頭、成交價5字頭，將會是淡海新市鎮最高價豪宅，目前53坪戶別已完銷，主打83~142坪，每戶總價約在4000萬元，即將公開，現已預約50戶。

淡海新市鎮向來主打平價首購區，也是北市輕移民熱區，主力單價在2字頭，過去最高價豪宅為均價3字頭的「天藝」，最高價曾見46萬元單價，此次新成屋「海上皇宮」主打淡海唯一面海、面沙灘第一排豪宅，甲山林機構總經理張境在表示，該案基地6000多坪，總銷150億元，設計7棟大樓，規劃地上21樓、地下3樓，共337戶，主打豐富的休閒公設，包括健身房、電影院、兒童遊戲室、KTV室、岩盤浴SPA館等應有盡有，客群鎖定度假豪宅企業主，並推出10年免管理費優惠。

祝文宇指出，原先「海上皇宮」未完工之前，有上百組香港客預約，也都收了訂金，希望每坪均價賣到55萬元，不過完工後卻遇上這波肺炎疫情，因此降低均價售價為4字頭，客群主攻想買度假第二屋的台灣VIP客戶。由於疫情後許多民眾喜歡到花東、墾丁等地區觀光度假，也帶動此波淡海新市鎮買盤，相對距離更近，且擁抱沙灘、海景第一排，所以這一個月銷售反應不錯，已成交50戶。

愛山林建設董事長祝文宇表示，疫情後的觀光消費潮帶動此波淡海新市鎮買盤。(葉思含攝)

(中時電子報)