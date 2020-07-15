波音公司表示，儘管今年出現新冠病毒COVID-19的大流行，但是波音與紳寶(Saab)共同研發的T-7A「紅鷹」(Red Hawk)高級教練機，仍然持續在進步，已烴完成80％的性能測試，他們也願意提供友邦國家，海外生產T-7的機會。

空軍雜誌(Airforce Magazine)報導，波音公司國際銷售副總裁湯瑪斯·貝肯里奇（Thomas Breckenridge）說：「我們的兩架飛機已經進行了200多次飛行，有時一天要飛行很多次，而他們的表現相當好。」

波音公司不把這2架最初的T-7稱為原型機，因為它們是由生產工具製造的。但是，最終的量產型，仍會與最初的版本略有不同。

T-7正在進行倒飛測試。(圖/youtube)

波音首席試飛員丹‧德拉格（Dan Draeger）表示，在疫情期間，為了保持飛行員、地勤人員和遙測室技術人員之間的距離，測試的進度有比較放慢，比如不能同時派出2架飛機飛行，但是穩步的測試，也已經達到了557節的航速(時速1031公里，0.84馬赫)，並且也達到「負G」測試（也就是倒飛，測試在倒飛時，飛控系統與燃油是否仍正確流動）。

T-7A First Inverted Flight Test

德拉格說，美國空軍在T-X計畫時，希望新教練機能達到20度攻角，T-7在測試時，已達到25度攻角以上，證明出色的性能，超過美國空軍的要求。

此外，美國空軍的持續轉彎要求是每秒12.5度，瞬時轉彎速率每秒18度，持續的G力要求 6.5G，而德拉格說，T-7的飛行表現都超過這些要求。

除了飛機本身，教練機還需要地面訓練系統，波音也正在取得進展。首架模擬器將在2023年交付。

貝肯里奇認為，T-7具有「功能擴增」的潛力，也就是夠像F-5或阿爾發噴射機(Alpha Jet)那樣，成為多功能的輕型戰鬥攻擊機。

不過，現在的T-7只有一飛機中線的一個硬點，還不能攜帶武器。關於這一點，貝肯里奇說：「量產版的T-7必然會擴增它的外掛能力。」

貝肯里奇已在規畫國際銷售的機會，雖然他沒說第一架外銷版的T-7何時問世，但是他表示T-7的生產系統具有靈活性，可以在短時間內就完成大量生產的準備，只要客戶準備好，就可以開始著手國際合約。

他還說，如果數量夠多，而且條件允許的話，波音願意授權T-7在海外生產。

(中時電子報)