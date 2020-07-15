張榮發基金會連續三年守護華山老寶貝。（華山基金會提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情衝擊，波及社福團體募款不易，張榮發基金會連續3年，認助華山20位孤老長年服務經費，總計捐助30萬元，防疫不忘送愛，於15日由張榮發基金會執行長鍾德美小姐率員親自到華山長輩家，將滿滿的祝福獻給長輩。

獨居在基隆七堵區，74歲的洪阿嬤，丈夫逝世多年，膝下獨子因患口腔癌住院治療，阿嬤頓失依靠，終日鬱鬱寡歡，華山基金會自106年展開服務，每月提供關懷訪視、物資協助、協助運動及年節關懷等服務，有了華山的陪伴，讓阿嬤嶄露笑顏。近年來，阿嬤因雙眼視力退化鮮少出門，三餐僅能在家簡單烹調，然而，賴以維生的瓦斯爐卻因老舊而不堪使用，使其生活大受影響。張榮發基金會得知消此息後，當天即協助安裝瓦斯爐以及抽油煙機，讓阿嬤能安心烹煮。恰巧今天為洪阿嬤74歲大壽，眾人齊聚唱生日快樂歌，祝福阿嬤生日快樂，平安呷百二。華山基金會基隆市市站長顏緹武有感而發，勿讓疫情衝擊愛心。期盼各界伸出援手，加入「認助十孤老 守護大天使」送愛行列，守護孤老，缺你不可。

華山基金會於基隆新北地區服務近600名弱勢失能、失智、失依老人，提供免費到宅服務、餐食服務、陪同就醫取藥、物資協助等。防疫期間，華山基金會仍堅守第一線崗位，陪伴長輩一起撐過疫情，希望大眾支持華山建立社區互助自助模式，讓弱勢長者在疫情期間，能安心並安全度過。誠摯邀請各界支持「愛老人」長期認助計畫，1,250／月、15,000／年，因為有您，愛不缺席。

(中時 )