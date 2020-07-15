中央氣象局表示，今天（15日）上午熱帶性低氣壓（TD）已減弱為低氣壓，但西南風仍持續帶來偏多水氣，中午前雲林以南及台東地區雨勢明顯並出現局部大雨，北台灣午後也有明顯雷陣雨。氣象達人彭啟明表示，明（16）水氣持續多，中南部地區局部陣雨機率仍高，周五（17日）後將再度回到高溫炎熱的穩定天氣。

氣象局表示，明天（16日）受到西南風持續影響水氣多，清晨至上午中南部出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，尤其南部沿海地區不排除有局部短暫大雨。午後在北部、東北部、東部地區及其他山區也要注意局部短暫雷陣雨。

其他地方屬多雲到晴的天氣，高溫約落在33到36度，新竹以北及宜蘭、花蓮、臺東有局部36度以上高溫出現的機率，戶外活動請多補充水分並注意防曬。此外，東南部地區有焚風發生機率，也需留意。

《天氣風險》總經理彭啟明指出，周四（16）、周五（17）兩天的天氣差異很大，明（16）水氣仍多，還是有明顯熱對流發展，全台午後嚴防雷陣雨，東南部及山區需注意局部陣雨，雨勢仍大。一到周五濕度減少，恢復高溫炎熱天氣。由於西太平洋高氣壓太強，預估未來到月底的天氣都偏穩定。

(中時電子報)