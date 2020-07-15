第31屆金曲獎15日公布入圍名單，阿爆以《kinakaian 母親的舌頭》入圍8項大獎，包括最佳作詞、作曲、編曲、最佳原住民語歌手、最佳原住民語專輯、最佳專輯製作人、年度歌曲獎、年度專輯獎等。評審團主席陳鎮川給予她極高評價，他表示聽到阿爆的作品覺得很驚人，她的作品描述原住民家庭的孩子食物，聆聽廣度很廣，製作水準很高。

阿爆從今天早上09：00就在原民台錄製節目《kai試英雄》，一連3場，她趁錄影空檔寫下入圍感言：「感謝每一個開放的心靈與耳朵，不怕聽不懂、聽音樂就懂！我真的很幸運，也希望鼓勵更多人使用母語創作，母親的舌頭真的很美，能跟我的母親：王秋蘭（愛靜）女士，一起入圍最佳作詞人獎，也是圓了媽媽的紅毯夢，再次感謝！」

她非常感謝評審團的肯定，也謝謝派樂黛音樂、十一音樂 、監製：荒井十一 、製作人黃少雍、Dizparity及所有一起為《kinakaian 母親的舌頭》付出的工作人員。

阿爆出道17年，曾以團體「阿爆與Brandy」在2003年獲得金曲最佳重唱組合獎，後來唱片公司倒閉，她也就淡出歌壇，轉行當護理師。她去年以排灣族語推出《kinakaian 母親的舌頭》專輯獲好評，一舉入圍年度專輯等8項獎，成為本屆入圍大贏家。

(中時 )